Жить с биполярным аффективным расстройством — это плыть на корабле, управляемом ветром. Иногда внутри столько энергии и идей, что кажется — ты можешь всё, спишь по три часа и не устаёшь. А потом, будто без предупреждения, наступает обратное: тело тяжелеет, мысли гаснут, и даже простые вещи становятся неподъёмными. На нашей встрече поговоришь о таких темах, как: — Мания изнутри — это будто включили свет на максимальную яркость: мысли несутся быстрее, чем успеваешь их произносить, а мир вдруг становится тесным для всей этой энергии. Сон превращается в ненужную помеху — трёх часов хватает, чтобы чувствовать себя заряженным, и ты начинаешь десять проектов сразу, знакомишься с новыми людьми, говоришь то, что обычно держишь при себе. — Депрессивная фаза изнутри: о том, как резко гаснет всё, что недавно казалось таким ярким и возможным. Стыд за сказанное или обещанное на подъёме. Это когда уже в другом состоянии смотришь на свои слова будто со стороны и не узнаёшь себя: та уверенность и тот масштаб планов, с которыми раздавал обещания, кажутся чужими и слишком громкими. — Когда фазы сменяют друг друга: об изматывающей жизни на качелях, когда не успеваешь опереться на одно состояние, как оно уже сменяется другим. Ты ещё не успел освоиться в одном состоянии, привыкнуть к его ритму и логике, а тело и голова уже начинают жить по-другому. — Маски и контроль: сколько сил уходит на то, чтобы скрывать и мании, и депрессии, оставаться «предсказуемым» для других. Появляется привычка держать наготове план «на любой случай», и вместе с ней — тихое чувство вины за то, что на тебя «нельзя положиться» так, как хотелось бы. — Когда даже хорошие, спокойные периоды не приносят полного облегчения, потому что где-то в фоне всегда сидит мысль: это временно, и я не знаю, когда и как это закончится. — Маленькие шаги к устойчивости — не «держи себя в руках» и не «просто следи за настроением». А внимательно, бережно найти ритмы и опоры, которые помогают удерживаться в обеих фазах. И оседлать волны. Формат: доверительный круг. Участие: 300 рублей — предварительная запись + донат от 100 рублей после мероприятия.