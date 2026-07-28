Быть в отношениях с диагнозом или нейроотличием — это не только про «сложный характер». Это про то, когда очень хочешь близости, и одновременно от неё истощаешься. Когда партнёр рядом, а ты всё равно не можешь объяснить, что с тобой происходит. На встрече поговоришь о том: — Когда близость даётся тяжелее: про то, как диагнозы и нейроотличия влияют на отношения, и почему это не эгоизм и не холодность — Тревога в близости: про постоянный фоновый страх «а вдруг я всё испорчу», «а вдруг меня разлюбят», который не выключается, даже когда всё хорошо — Когда у тебя конфликт, после которого нужно два дня, чтобы прийти в себя. Или переписка, на которую не можешь ответить неделю, и от этого только хуже — Тело в отношениях: про то, как усталость, сенсорная перегрузка, особенности сна и концентрации влияют на близость, объятия, совместный быт — Маскинг в близких отношениях: сколько сил уходит на то, чтобы выглядеть «удобным» и «нормальным». И что происходит, когда этот ресурс заканчивается — Конфликты: когда всё копилось внутри незаметно для другого, а потом выплеснулось разом. Слишком резко, слишком громко, совсем не так, как хотелось. И то, как непросто потом снова открыться друг другу — Вина и стыд: за то что не можешь быть «такой парой, как все», за срывы, за то что партнёру «наверное тяжело с тобой» — Границы и потребности: когда сказать «мне нужно побыть одному» или «мне нужна ясность» — это не блажь, а необходимость, которую трудно объяснить — Маленькие шаги к близости: бережно, без насилия над собой, искать форматы близости, которые подходят именно тебе (с учётом того, как устроены твои мозг и тело) Формат: доверительный круг. Участие: 300 рублей предварительная запись + донат от 100 руб. после мероприятия.