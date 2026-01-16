Rave: 26
Самокатная улица, 4с11
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Завершение:
от 2000₽ до 3600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Rave: 26 — вечеринка с олдскульной атмосферой, где легенды встречаются с молодыми именами. Хедлайнер — DJ Leeroy Thornhill, британский электронный музыкант и диджей, экс-участник The Prodigy. Lineup: • Leeroy Thornhill • RLGN • Kovyazin D • Sexstasy • Kiida • Natali F • Liza Meier • Jeny Power (Makar Chudra) • Alwen • Heymi
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