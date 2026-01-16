Rave: 26 — вечеринка с олдскульной атмосферой, где легенды встречаются с молодыми именами. Хедлайнер — DJ Leeroy Thornhill, британский электронный музыкант и диджей, экс-участник The Prodigy. Lineup: • Leeroy Thornhill • RLGN • Kovyazin D • Sexstasy • Kiida • Natali F • Liza Meier • Jeny Power (Makar Chudra) • Alwen • Heymi