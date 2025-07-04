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Оллнайтер Раумтестера в стенах RNDM в честь релиза нового трека «Ya Zvezda». Raumtester — представитель новой волны техно-диджеев. До отъезда из России был участником коммьюнити Popoff Kitchen, разносил своими сетами танцполы Мутабора и даже создал серию успешных вечеринок. В Берлине стал резидентом лейбла PG Tune. Выступал на вечеринках и в эфирах Boiler Room, HОR.
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