Оллнайтер Раумтестера в стенах RNDM в честь релиза нового трека «Ya Zvezda». Raumtester — представитель новой волны техно-диджеев. До отъезда из России был участником коммьюнити Popoff Kitchen, разносил своими сетами танцполы Мутабора и даже создал серию успешных вечеринок. В Берлине стал резидентом лейбла PG Tune. Выступал на вечеринках и в эфирах Boiler Room, HОR.