ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

рассТРОЕние личности

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 3200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Ты просыпаешься в тёмном пространстве под нарастающий электронный гул. Твоя реакция? Камерный арт-ритуал очищения от 7 смертных грехов. Здесь нет сцены и зрителей — только ты, твои альтер-эго в лице Ведущего и твой персональный белый шар, где ты сожжёшь то, что гложет тебя изнутри. Музыка, пластика и первобытная энергия артиста переведут тебя из личного ада во внутренний рай. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Из жизни ***нутых
Из жизни ***нутых

от 2000₽

Это НЕ театр
Это НЕ театр

9000₽

ВИП-свидание в полной темноте
ВИП-свидание в полной темноте
до

28000₽

Гастро-шоу о «О чём молчат женщины»
Гастро-шоу о «О чём молчат женщины»
до

2100₽

Человек из Подольска. Серёжа очень тупой
Человек из Подольска. Серёжа очень тупой

6000₽

Наивно. Супер
Наивно. Супер

от 3000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи