рассТРОЕние личности
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
от 2100₽ до 3200₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Ты просыпаешься в тёмном пространстве под нарастающий электронный гул. Твоя реакция? Камерный арт-ритуал очищения от 7 смертных грехов. Здесь нет сцены и зрителей — только ты, твои альтер-эго в лице Ведущего и твой персональный белый шар, где ты сожжёшь то, что гложет тебя изнутри. Музыка, пластика и первобытная энергия артиста переведут тебя из личного ада во внутренний рай. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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