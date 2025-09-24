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Расскажи мне про Гренландию

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль о преподавательнице географии, приехавшей в провинциальную школу и стремившейся изменить к лучшему жизнь местных подростков. Сакральные отношения «учитель — ученик» здесь достигают предельной опасности: сталкиваются мировоззрения детей и взрослых — ершистое, рассерженное, конфликтное и глубокое. Учительница идет навстречу классу, но проигрывает в неизбежной схватке.

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