Спектакль о преподавательнице географии, приехавшей в провинциальную школу и стремившейся изменить к лучшему жизнь местных подростков. Сакральные отношения «учитель — ученик» здесь достигают предельной опасности: сталкиваются мировоззрения детей и взрослых — ершистое, рассерженное, конфликтное и глубокое. Учительница идет навстречу классу, но проигрывает в неизбежной схватке.