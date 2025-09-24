Расскажи мне про Гренландию
Большой Козихинский переулок 30
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от 2000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Спектакль о преподавательнице географии, приехавшей в провинциальную школу и стремившейся изменить к лучшему жизнь местных подростков. Сакральные отношения «учитель — ученик» здесь достигают предельной опасности: сталкиваются мировоззрения детей и взрослых — ершистое, рассерженное, конфликтное и глубокое. Учительница идет навстречу классу, но проигрывает в неизбежной схватке.
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