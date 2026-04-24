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В центре звучания — Nelli, чьи релизы звучат на ведущих лейблах, а её сеты наполнены богатой текстурой и мощным движением. Глубокий, чувственный и насыщенное электронное выступление для тех, кто ценит искреннюю музыку и настоящую атмосферу. Дополнят Viking / Priorova / Lorensiya — артисты с разной подачей, привносящие в ночь свои оттенки и настроение.
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