В центре звучания — Nelli, чьи релизы звучат на ведущих лейблах, а её сеты наполнены богатой текстурой и мощным движением. Глубокий, чувственный и насыщенное электронное выступление для тех, кто ценит искреннюю музыку и настоящую атмосферу. Дополнят Viking / Priorova / Lorensiya — артисты с разной подачей, привносящие в ночь свои оттенки и настроение.