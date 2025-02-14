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  1. Москва
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Раскрась и залей свечу-валентинку

2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Ты сможешь создать свечу своей второй половинке или себе любимому и выразить на подсвечнике свои чувства. Что включено в стоимость: — цветной стакан — краски, кисти — аромат и фитиль на выбор — различные украшения — особенный подарок — депозит 500? на меню кофейни Стоимость билетов: 2000 рублей, если придёшь один 3500 рублей, если придёте вдвоём

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