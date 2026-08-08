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Раненые: тяжелая патти-вечеринка

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь мощной смеси из электронники, хип-хопа, геттотека и прочей вкуснятины. Диджеи: l1za moss pronto most wanted na kuche zerna ihatemaxlvov dj one hit floiit bump gaslighter vbzdq Вход свободный. Альт-электроника, техно, хип-хоп, геттотек, дабстеп, футворк, джук.

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