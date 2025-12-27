Первая масштабная вечеринка с главным тусовочным медиа ТусаНаТусе в новом особняке Ra’men Land. Вспомнишь всё хорошее в уходящем году, расслабишься и окунёшься в новогоднюю атмосферу под мощные треки модной группы Лауд и dj-сеты Saynomo, Gabi, Emilien и YANDEX3000.