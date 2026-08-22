Вечеринка для тех, кто уже вырос, но не до конца стал взрослым. Будут дневная и ночная части мероприятия. С 16:00 во дворике — музыка, танцы, дейтинг, непринуждённые разговоры. Закатную часть забирает Aperol Sunset Session: во дворе прозвучит лайв Streeo и акустический ламповый концерт под гитару от Danil Rafikovа. А ближе к вечеру и ночью ждут всех, кто хочет тусить как в юности, танцевать до утра и встретить рассвет. В программе музыка и лайвы, танцы и тот самый оранжевый спритц. А ещё книжный дейтинг совместно с комьюнити «Закладка».