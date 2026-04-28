Накануне Первого мая будешь смотреть итальянскую драму 1972 года о жизни и борьбе пролетариата. Эксплуатация. Товарный фетишизм. Отчуждение. Потребительство. Забастовка. Профсоюз. Смысл жизни. Сатира на левых. Тут есть всё. Фильм взял Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. «Главный герой работает на фабрике. Однажды он приходит домой в дикой ярости и начинает крушить все вокруг. И когда он разбивает очередную вещь, то говорит, сколько часов своей жизни он проработал, чтобы купить себе этот телевизор, этот магнитофон или вот эту вазу. «Двадцать два часа». И разбивает вазу вдребезги. Это великолепно. Я прекрасно его понимаю» — Джармуш. Регистрация обязательна.