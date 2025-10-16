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QuizAlliance: Классика #13

Бар «1929»
Славянская пл., 2/5/4, стр. 3

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Игры
Еда

Про событие

Неожиданные сюжеты, яркие музыкальные и визуальные раунды, таинственный чёрный ящик и масса заданий, где потребуется логика и случайные знания. А ещё — задачи, которые заставят тебя включить мозг и проявить креативность. Почему стоит прийти? — Атмосфера командного веселья. Собирай друзей, коллег или родственников — каждый может стать победителем. — Призы для победителей и крутые бонусы, которые сделают этот вечер незабываемым. — Уникальные испытания с музыкой, логикой и элементами случайных знаний. Готовься к сюрпризам в каждом раунде. — А также отличная возможность расслабиться, насладиться вкусными блюдами и напитками, забыть обо всех заботах и по-настоящему развеяться.

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