Неожиданные сюжеты, яркие музыкальные и визуальные раунды, таинственный чёрный ящик и масса заданий, где потребуется логика и случайные знания. А ещё — задачи, которые заставят тебя включить мозг и проявить креативность. Почему стоит прийти? — Атмосфера командного веселья. Собирай друзей, коллег или родственников — каждый может стать победителем. — Призы для победителей и крутые бонусы, которые сделают этот вечер незабываемым. — Уникальные испытания с музыкой, логикой и элементами случайных знаний. Готовься к сюрпризам в каждом раунде. — А также отличная возможность расслабиться, насладиться вкусными блюдами и напитками, забыть обо всех заботах и по-настоящему развеяться.