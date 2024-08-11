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Бар «1929»

Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр. 3

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Место для вечно молодых духом. Почему 1929? В 1929-м рынки рухнули, и мир быстро поделился на два сорта людей: тех, у кого остались деньги, и всех остальных. Это — бар для вторых. Потому что счастье не лежит на банковском счёте. Лучшие вечера — не про ценник, а про то, с кем ты и как тебе. Поэтому здесь низкие цены и нормальные напитки. Поэтому диджеи каждый день. Поэтому фейс-контроль — чтобы вечер не портили. Счастье и веселье не измеряют деньгами. Сайт: https://bar1929.ru/ Режим работы: ежедневно 17:00-06:00
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Комментарии

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Константин
11 июня 2025, 20:56

Ходил в него, когда он ещё был 1920 и находился на Никольской, тогда все пили коктейли на улице летом и был крутой вайб. А сейчас бар как бар

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Виктория Великая
7 января 2023, 22:59

Любила сюда ходить когда мне было 18-25 )) тесный танцпол, попсовые хиты, недорогой алкоголь

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