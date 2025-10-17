Купайся в красках осени и отмечай день рождения Димы Гаспарова. Чем прохладнее погода — тем горячее танцы. Под эти цели собрали для тебя идеальный лайнап. С такими артистами уходить с танцпола не захочется ни на минуту: королева атмосферы Sofia Rodina, мастер виральных грувов Roma Ptashenko, техно-драматург Ivan Logos, фронтвумен «Первого ночного» Julia Karma, владыка «Рандома» Wellew и, конечно же, Dmitry Gasparov. Dmitry Gasparov Ivan Logos Julia Karma Roma Ptashenko Sofia Rodina Wellew Стоимость билета повышается к дате вечеринки.