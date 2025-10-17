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Quintessence

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Купайся в красках осени и отмечай день рождения Димы Гаспарова. Чем прохладнее погода — тем горячее танцы. Под эти цели собрали для тебя идеальный лайнап. С такими артистами уходить с танцпола не захочется ни на минуту: королева атмосферы Sofia Rodina, мастер виральных грувов Roma Ptashenko, техно-драматург Ivan Logos, фронтвумен «Первого ночного» Julia Karma, владыка «Рандома» Wellew и, конечно же, Dmitry Gasparov. Dmitry Gasparov Ivan Logos Julia Karma Roma Ptashenko Sofia Rodina Wellew Стоимость билета повышается к дате вечеринки.

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