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Последний в уходящем году Quantize посвящён симбиозу клубного и экспериментального звучания. Вечер откроет gassenengel с авторским селектом ambient, soundscapes и экспериментальной музыки, далее три разноплановых live'a: pmkhlv с экзотичной модульной электроникой, dawless techno проект sublook из Санкт Петербурга и московский дуэт synchronic, исполняющий мрачное, сырое electro.
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