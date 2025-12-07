Последний в уходящем году Quantize посвящён симбиозу клубного и экспериментального звучания. Вечер откроет gassenengel с авторским селектом ambient, soundscapes и экспериментальной музыки, далее три разноплановых live'a: pmkhlv с экзотичной модульной электроникой, dawless techno проект sublook из Санкт Петербурга и московский дуэт synchronic, исполняющий мрачное, сырое electro.