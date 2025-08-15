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Группа «Пыж» презентует альбом в стиле рок. Пройдет это безобразие в клубе Punk Fiction при поддержке вокально-инструментальных ансамблей «Сон Собаки» и «Шифер». Мерч, фокусы и покусы прилагаются. Запасайся пивом на баре. И да поможет тебе бог.
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