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Пятница 13: Закалённые (Пятница 13: Hardened)

Peak Sound, Большая Семёновская улица, 42с3

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Дата, которую одни боятся, а другие ждут. В эту ночь мрак становится музыкой, а ритм — пульсом. На сцене — звучание на грани: хардкор, который бьёт без жалости, и дарк-атмосфера, затягивающая в глубину. На сцене: Smrad (блэкенед-хардкор) Marie Guella (хаотичный дарк-хардкор) Жальник (блэкенед-краст) Cat Code (маткор)

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