Дата, которую одни боятся, а другие ждут. В эту ночь мрак становится музыкой, а ритм — пульсом. На сцене — звучание на грани: хардкор, который бьёт без жалости, и дарк-атмосфера, затягивающая в глубину. На сцене: Smrad (блэкенед-хардкор) Marie Guella (хаотичный дарк-хардкор) Жальник (блэкенед-краст) Cat Code (маткор)