Дому Силы исполняется 12 лет. За это время здесь выросло большое и искреннее комьюнити людей, для которых важно не просто проводить время вместе, а создавать музыку, делиться идеями и поддержкой. Три дня, чтобы вспомнить всё, что уже было, и вдохновиться тем, что ещё впереди.