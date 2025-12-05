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Про событие
Дому Силы исполняется 12 лет. За это время здесь выросло большое и искреннее комьюнити людей, для которых важно не просто проводить время вместе, а создавать музыку, делиться идеями и поддержкой. Три дня, чтобы вспомнить всё, что уже было, и вдохновиться тем, что ещё впереди.
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