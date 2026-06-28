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Путешествие по стилям и странам через четыре знаковых вина

клуб Bizarre, улица Ленинская Слобода, 19к2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На винной дегустации тебе предлагают сравнить: — подход к производству в России на примере оранжевого вина — почувствуешь новаторский дух! — сортовую выразительность Новой Зеландии в совиньоне-блане — свежесть и яркость в каждом глотке! — влияние возраста и терруара в Чили — мощь вулканических почв в бокале! — уникальность автохтонного сорта в ЮАР — откроешь для себя самобытный вкус пинотажа! Карта дегустации: — Поместье Голубицкое Оранж 2023 / Golubitskoe Estate Orange (Россия) — оранжевое вино с характером! — Гамильтон Гарденс Совиньон Блан / Hamilton Gardens Sauvignon Blanc (Новая Зеландия) — взрыв цитрусов и тропиков! — Дьябло Волканик Каберне Совиньон Конча и Торо 2021 / Diablo Volcanic Cabernet Sauvignon Concha y Toro (Чили) — мощное, страстное, с дымными нотками! — Нитлингсхоф Пинотаж / Neethlingshof Pinotage (ЮАР) — фирменный пинотаж с богатой палитрой вкусов! Максимальное количество участников — 12 человек.

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