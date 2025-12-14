Что такое тейглах? Это — прославленная выпечка восточно-европейской еврейской кухни, рецепт которой не меняется несколько столетий. Сладкие шарики теста в медовом сиропе подойдут для любого повода, но особенности рецептуры сделали тейглах традиционным символом особых праздничных трапез. Поскольку сладость готовится на меду, она стала традиционным угощением на Рош-а-Шана (Новый год) и свадьбы — как пожелание благополучия и «сладкой жизни». А из-за того, что тейглах жарится в масле, блюдо стало атрибутом Хануки, напоминая о чуде горения храмового семисвечника. Тебе предлагают взглянуть на мир еврейской традиции через историю самых известных еврейских блюд — не только узнать их историю, но и приготовить их по старинным рецептам. Тебя ждут захватывающие истории на экскурсии и кулинарном мастер-классе вместе со знатоками еврейской кухни Андреем Боровским и Кириллом Коноваловым — в дни Хануки вместе вы научитесь готовить легендарное угощение. Место сбора: на лавочках возле касс.