Фестиваль-трибьют о московском концептуализме. Два дня и более 30 часов эксклюзивного опыта. Встречи/дискуссии прямых участников событий и знаковых интеллектуалов, посвященные концептуализму. Также к 50-летию группы «Коллективные действия», которую возглавлял Андрей Монастырский, ты станешь свидетелем и участником воссоздания их акций и переложения текстов А. Монастырского на современную музыку Пустота друг молодежи. Очень много музыки и много стихов, в том числе в интерактивных/игровых форматах. Сценой овладеют как корифеи, так и просто молодые поэты, которых будут судить по шутейным законам концептуалистской зауми. Концертная и ночная программа увенчают дневные труды отборными аффектами в широком диапазоне. Половина гостей, спикеров и артистов пока останутся интригой. Бери паспорт.