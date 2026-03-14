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Пусть сначала просто будет

Чистопрудный бульвар, 25

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Завершение:

от 800₽ до 1600₽
Возраст 18+
Кино
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль-трибьют о московском концептуализме. Два дня и более 30 часов эксклюзивного опыта. Встречи/дискуссии прямых участников событий и знаковых интеллектуалов, посвященные концептуализму. Также к 50-летию группы «Коллективные действия», которую возглавлял Андрей Монастырский, ты станешь свидетелем и участником воссоздания их акций и переложения текстов А. Монастырского на современную музыку Пустота друг молодежи. Очень много музыки и много стихов, в том числе в интерактивных/игровых форматах. Сценой овладеют как корифеи, так и просто молодые поэты, которых будут судить по шутейным законам концептуалистской зауми. Концертная и ночная программа увенчают дневные труды отборными аффектами в широком диапазоне. Половина гостей, спикеров и артистов пока останутся интригой. Бери паспорт.

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