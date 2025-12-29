Тебя ждёт советский сервант с хрусталём, мандаринами, конфетами, текстилем и всем тем, что так любим с детства. С теплом вспоминаем украшения, которые мы бережно заворачивали в вату вместе с родителями: семафоры, игрушки на прищепках, из папье-маше (Душистые радости) и ваты (Кузьминская игрушка), мультяшные персонажи, флажки, гирлянды, стеклянные бусы, — всё, как в детстве. Ежедневно с 10:00 до 23:00