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Purple Magic

Цветной бульвар, 15с1, -1 этаж

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Тебя ждёт советский сервант с хрусталём, мандаринами, конфетами, текстилем и всем тем, что так любим с детства. С теплом вспоминаем украшения, которые мы бережно заворачивали в вату вместе с родителями: семафоры, игрушки на прищепках, из папье-маше (Душистые радости) и ваты (Кузьминская игрушка), мультяшные персонажи, флажки, гирлянды, стеклянные бусы, — всё, как в детстве. Ежедневно с 10:00 до 23:00

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