Индустриальные ритуалы, ландшафты шума и гула, звон пружин, современный танец от артистов московского андеграунда. PURBA — проект, представляющий собой электро-акустическую лабораторию, обнаруживающую новые материалы и их звучание. Schnur Bodden — топография тлетворных вибраций, миазмы скорбящих пружин. Exit in Grey & Реостат — интровертный стиль Exit in Grey на все сто представляет собой drone ambient старой школы. Реостат — аудио-визуальные путешествия в галактиках экспериментальной музыки... НАД — современный танец, будто, психофизический театр, новые формы искусства, использующие тело в качестве выразительного инструмента, шумовые пространства. Оплата на входе.