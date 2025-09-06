Punk&Core Unity Fest Vol.3
Ольховская ул., 14/1
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Aестиваль, который объединит две сцены и снова напомнит тебе, каков истинный рев панк-хардкора и мелодичность альтернативы. В этом году твои уши будут заполнены звуками этих команд: ReH8ed Intoxygen ReHAB TochilloFutch The Chakhra ..В СЕБЕ Стоимость билета 500р, с репостом данной записи https://vk.com/wall-229380814_3 и предъявлением в клубе — 400
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