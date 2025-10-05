Громкий панк-фестиваль. На сцене выступят ВИА КРИНДЖ, Топливо!, Октябрьская заря, Эмуляция взросления и Сериалы, а между сетами ты сможешь заглянуть на маркет с крутыми товарами, покататься на скейте и потусоваться с единомышленниками. Не упусти возможность провести вечер в компании любимой музыки, новых друзей и драйва.