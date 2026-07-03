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Punk Broke 2026: Гранжевое лето

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Холодному лету и мрачным тучам не загнать нас в депруху! Их по*уй на нас! Между крысиными перебежками из подвала в подвал наконец добежишь и расквасишься в мясо в клубе Лайв Старс в запоминающемся месте в центре Москвы, недалеко от скульптуры «Какашки», Храма Пусси Райот, Туши Ленина и мажорного клуба Джипси. Соседство с многострадальной Болотной Площадью и Кремлём раззадорит пьяных нефоров в этот бескомпромиссный панк-рок вечер,а охреневшие неистовые группы стопроцентно доведут толпу до экстаза. Список групп: Последний День Летом lenny mcmaster Шорохи Сиего Snack roll Тульский пряник ИнстинктV/InstinctV

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