Холодному лету и мрачным тучам не загнать нас в депруху! Их по*уй на нас! Между крысиными перебежками из подвала в подвал наконец добежишь и расквасишься в мясо в клубе Лайв Старс в запоминающемся месте в центре Москвы, недалеко от скульптуры «Какашки», Храма Пусси Райот, Туши Ленина и мажорного клуба Джипси. Соседство с многострадальной Болотной Площадью и Кремлём раззадорит пьяных нефоров в этот бескомпромиссный панк-рок вечер,а охреневшие неистовые группы стопроцентно доведут толпу до экстаза. Список групп: Последний День Летом lenny mcmaster Шорохи Сиего Snack roll Тульский пряник ИнстинктV/InstinctV