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Пульс | Фестиваль разбитых сердец

улица Лужники, 24с1

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Завершение:

от 3200₽ до 7000₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Твоя боль превратится в твою силу. Забьется «Пульс» — фестиваль-саундтрек всех твоих слёз и бессонных ночей. Приходи, чтобы почувствовать, что твоё сердце всё ещё бьётся. Потому что «Пульс» — это фестиваль, где даже разбитые сердца продолжают звучать. В лайнапе пять крутых артистов: Pyrokinesis, Booker, Грязь, Aikko, Юг 404, которые заставят тебя танцевать.

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