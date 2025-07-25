Твоя боль превратится в твою силу. Забьется «Пульс» — фестиваль-саундтрек всех твоих слёз и бессонных ночей. Приходи, чтобы почувствовать, что твоё сердце всё ещё бьётся. Потому что «Пульс» — это фестиваль, где даже разбитые сердца продолжают звучать. В лайнапе пять крутых артистов: Pyrokinesis, Booker, Грязь, Aikko, Юг 404, которые заставят тебя танцевать.