ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Птицы парка Сокольники

Измайловский парк
аллея Большого Круга, 7

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 6+

Про событие

Сквозная прогулка через два парка — Сокольники и Лосиный остров. Посмотришь и на птиц, живущих в облагороженных парковых массивах, и на тех, кто предпочитает более дикие места. Поговоришь о роли человека в жизни городских птиц, вреде, приносимом им нарочно или по незнанию, а также о посильной помощи пернатым. Проводник: Роман Кузнецов. Маршрут: от станции Маленковская до метро Белокаменная.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
Популярное
Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
до

от 900₽

Городской квест для двоих «Загадочная история Северного Речного»
Городской квест для двоих «Загадочная история Северного Речного»
до

от 5700₽

ВИП-свидание в полной темноте
ВИП-свидание в полной темноте
до

28000₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Йога среди искусства
Йога среди искусства
до

1200₽

Истории русского мата от истоков до знаменитых «матершинников»
Популярное
Истории русского мата от истоков до знаменитых «матершинников»
до

от 1700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи