Сквозная прогулка через два парка — Сокольники и Лосиный остров. Посмотришь и на птиц, живущих в облагороженных парковых массивах, и на тех, кто предпочитает более дикие места. Поговоришь о роли человека в жизни городских птиц, вреде, приносимом им нарочно или по незнанию, а также о посильной помощи пернатым. Проводник: Роман Кузнецов. Маршрут: от станции Маленковская до метро Белокаменная.