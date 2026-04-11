Возраст 6+
Про событие
Парк хорошо известен бёрдвотчерам большим разнообразием видов и неожиданными птичьими встречами. Приходи искать дятлов: среднего пёстрого и желну. Из сов можно встретить неясыть и воробьиного сыча. А если ещё не видел кого-то из этих маленьких, но симпатичных птичек — ополовников, пищух, чижей, зеленушек или поползней — то эта прогулка точно для тебя. Сопровождение: Георгий Замедлин
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