Парк хорошо известен бёрдвотчерам большим разнообразием видов и неожиданными птичьими встречами. Приходи искать дятлов: среднего пёстрого и желну. Из сов можно встретить неясыть и воробьиного сыча. А если ещё не видел кого-то из этих маленьких, но симпатичных птичек — ополовников, пищух, чижей, зеленушек или поползней — то эта прогулка точно для тебя. Сопровождение: Георгий Замедлин