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Psyfest 2025: осеннее обострение

1-й Боткинский проезд, 7с1

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Бесплатно
Возраст 12+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Городской фестиваль психопросвещения. Участников ждёт масштабная программа семинаров, мастер-классов, групповая психотерапия, арт-терапия и психологические тренинги. А также индивидуальные встречи с психологами, психиатрами и психотерапевтами, которые помогут разобраться в себе и найти пути выхода из непростых жизненных ситуаций. — Как пережить кризис и найти себя? — Как справляться с профессиональным выгоранием? — Где проходят личные границы? — Почему мы влюбляемся не в тех? — В чём психологические особенности разных поколений: от бумеров до зумеров? — Почему полезно ссориться? — Как управлять тревогой и страхами? — Как улучшить свою память и внимание? На эти и многие другие вопросы найдёшь ответы с 21 по 23 ноября. Будет море полезной информации, тёплое общение и розыгрыши призов. Посвяти эти выходные себе и своему психическому здоровью. Внимание! На каждую активность необходимо зарегистрироваться отдельно. Количество мест на мастер-классах может быть ограничено. Поэтому зарегистрируйся на интересующие семинары и мастер-классы заранее.

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