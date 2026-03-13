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Психушка приглашает Логово и Шумера (Asylum invites Logovo & Shumer)

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Весенний сезон мультижанровой вечеринкой на трёх танцполах. Ключевыми фигурами выступят Main Sniffer Engineer и Optimuss — резиденты формации Monasterio, а также Evidance из Bloom и Shaka из команды Пир. В рамках мероприятия состоятся шоукейсы из Logovo и Shumer. Line-up: Altruck Be+A [Asylum] Dary K [Asylum] Evarcow [Asylum] Evidance [Bloom] Evilmeister Go_Rite [Logovo] Helga Zeit [Shumer] Iamslg [Shumer] Khaneefive Kibo [Asylum] Kirush [Asylum] Ksi Ksi Ler.Kks Melanin Main Sniffer Engineer [Monasterio] Nktrbdn [Logovo] Nofvse [Logovo] Oneiroid Optimuss [Monasterio] Overspace [Logovo] Shaka [Пир] Syberian98 Yana Tsarik [Shumer]

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