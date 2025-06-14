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Психосоматика аллергии

Лекторий «Сарёнок», Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция с психологом, психосоматологом, на которой ты сможешь найти первопричину возникновения своей аллергии. Во второй половине XX века аллергия стала почти привычным явлением. Её изучали, классифицировали, лечили и смирялись. Пыльца, пыль, цитрусовые, шерсть животных — список аллергенов рос вместе с числом диагнозов. Но вопросы так и остались без ответа: почему у одних реакция возникает, а у других — нет? Откуда берётся выбор — реагировать на кошку, а не на клубнику? На берёзу, а не на яблоню? Наука долгое время рассматривала аллергию исключительно как сбой иммунной системы. Но сегодня многие специалисты обнаруживают психосоматические аспекты данной проблемы. Надо разобраться, правда? Лектор: Мария Разинова, психолог, психосоматолог, автор образовательных программ.

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