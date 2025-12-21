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Психология кино: «Шаман»

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ фильма «Шаман», продолжающий цикл постоянной программы «Психология в кино». Тема десятой встречи — альтернативное целительство. Полнометражный дебют режиссёра Михаила Мерзликина посвящён истории шамана, искренне уставшего от дела своей жизни. Однако, обращенная к духам просьба избавить его от этого бремени, сулит серьёзную цену, с которой далеко не каждый готов смириться. Многолетняя практика неустанно сводила героя с гостями, которые просили его о самых эгоистичных, циничных, а порой и просто абсурдных вещах. Фильм через эзотерическую оптику рассматривает аспект человеческой веры в чудо и силы, способные помочь в исполнении любых желаний. Камерная работа Мерзликина представляет собой цепочку эпизодов при участии ярких персонажей и характеров, навещающих шамана и преследующих разные цели. «Шаман» задаст необычную перспективу на проблему целительства и послужит конструктивной стартовой точкой для последующей беседы. Обсуждение после просмотра проведут доктор медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, основатель клиники «Ре-Альт» Шмилович Андрей Аркадьевич и клинический психолог Вершинская Анастасия Алексеевна.

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