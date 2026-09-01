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Психология кино: «Неизбранные дороги»

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Тема встречи — деменция, актуальной проблеме которой посвящена проникновенная экранная история взаимоотношений отца и дочери в исполнении Хавьера Бардема и Эль Фаннинг. В обсуждении примут участие — психиатр, основатель клиники «Ре-Альт» Шмилович Андрей Аркадьевич и психолог Вершинская Анастасия Алексеевна. Картина основана на личном опыте режиссёра — Поттер на протяжении долгого времени бережно заботилась о собственном младшем брате, которому был поставлен диагноз деменция. Тогда же постановщица задумала развить историю, связанную с разрушением личности в неочевидном ключе, предположив, что герой столкнувшийся с подобной проблемой, в сознании может переноситься в другое время и пространство, путешествуя по параллельным ответвлениям своего прошлого. Эти миры и оказываются «Неизбранными дорогами». Не отказывается Поттер и от подробного погружения в реальность человека столкнувшегося с деменцией родственника — так, роль героини Эль Фаннинг оказывается эмоциональным центром картины, к которой практически невозможно остаться равнодушным. День, обещавший Лео лишь рутину, становится точкой пересечения множества судеб. Богемная жизнь, безумная любовь, рождение дочери и бегство на греческий остров, полный соблазнов. Сегодня всё это как будто происходит вновь… Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами.

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