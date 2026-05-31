Тема встречи — созвучна названию картины. Обсуждение посвящённое материнскому инстинкту, после сеанса проведут психиатр, основатель клиники «Ре-Альт» Шмилович Андрей Аркадьевич и психолог Строгонова Ольга Кимовна. Фильм Бенуа Деломма отмечен бенефисом двух знаковых голливудских актрис современности, — Джессики Честейн и Энн Хэтэуэй. Они исполняют роли близких подруг, чья образцовая, как кажется со стороны, добрососедская жизнь рушится после несчастного случая. Первоначально «Материнский инстинкт» задумывался, как авторемейк одноименного французского фильма, но автор оригинала Оливье Масс-Депасс отказался от поста режиссёра. Обсуждение после просмотра фильма проведут доктор медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, основатель клиники «Ре-Альт» Шмилович Андрей Аркадьевич и психолог Строгонова Ольга Кимовна. Начало 1960-х, американский пригород. Элис и Селин — лучшие подруги. Они живут в соседних домах, их сыновья учатся в одном классе и растут как братья, а знаменательные даты две семьи отмечают вместе. Но этой идиллии приходит конец после несчастного случая. Дружба женщин трещит по швам и оборачивается взаимными подозрениями и упрёками. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами.