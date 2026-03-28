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Психология кино: «Горничная»

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм для разбора предложили сами специалисты клиники «Ре-Альт» — бессменного партнёра программы. После показа поговорят на актуальные в наши дни темы: созависимость, абьюз, треугольник Карпмана и другие сложные аспекты человеческих отношений. В обсуждении примут участие — врач-психиатр, доктор медицинских наук, основатель клиники «Ре-Альт» Шмилович Андрей Аркадьевич и клинический психолог Козлов Михаил Юрьевич. Картина обрела невероятный успех, как в мировом, так и российском прокате, где собрала более миллиарда рублей. Одна из причин столь безусловной востребованности у зрителей — увлекательная психологическая игра, в которую оказывается вовлечена девушка по имени Милли (Сидни Суини), устроившись работать горничной в зажиточной и внешне благополучной семье. Эта напряженная история, таящая немало сюрпризов, способна, как удивить, так и взбудоражить, благодаря интенсивной смене жанров и таинственных обстоятельств прошлого, который скрывает роскошный особняк, где обитают герои. О фильме: Милли устраивается прислугой с проживанием к состоятельной семье Винчестер, живущей в загородном особняке. Девушка только что вышла по УДО, и ей необходима эта работа, но находить общий язык с хозяйкой Ниной становится всё сложнее: та заметно не в себе и регулярно к ней цепляется. Зато её супруг Эндрю — само очарование. Мужчина сглаживает любые конфликты и, кажется, неравнодушен к Милли. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами.

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