Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Психологический проект «Межличка» приглашает на мастер-класс по управлению конфликтами. В лекционной части участники рассмотрят: - основные причины конфликтов; - их типы и стадии; - как определять свои стили поведения в конфликте и управлять ими; - стратегии разрешения конфликтов. Практическая часть будет посвящена интерактивным упражнениям и ролевым играм, которые помогут закрепить полученные знания. Ты сможешь: - отработать навыки активного слушания - отработать навык эмпатии и конструктивного общения - научиться использовать подходящие стратегии поведения для достижения взаимопонимания. Квалифицированные психологи, проведут встречу в тёплой, дружелюбной атмосфере, где каждый будет услышан. За всеми подробностями о проекте «Межличка» переходи в тг-канал: https://t.me/mezhlichka
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