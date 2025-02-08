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Психологический мастер-класс «Управление конфликтами»

м. Чеховская/Пушкинская/Тверская. Подробный адрес отправляется в личные сообщения после приобретения билета

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Психологический проект «Межличка» приглашает на мастер-класс по управлению конфликтами. В лекционной части участники рассмотрят: - основные причины конфликтов; - их типы и стадии; - как определять свои стили поведения в конфликте и управлять ими; - стратегии разрешения конфликтов. Практическая часть будет посвящена интерактивным упражнениям и ролевым играм, которые помогут закрепить полученные знания. Ты сможешь: - отработать навыки активного слушания - отработать навык эмпатии и конструктивного общения - научиться использовать подходящие стратегии поведения для достижения взаимопонимания. Квалифицированные психологи, проведут встречу в тёплой, дружелюбной атмосфере, где каждый будет услышан. За всеми подробностями о проекте «Межличка» переходи в тг-канал: https://t.me/mezhlichka

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