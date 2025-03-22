Стыд и вина знакомы каждому. Они — важные социальные регуляторы поведения, оказывают большое влияние на межличностные отношения и самооценку. Часто ли они охватывают тебя и мешают эффективно взаимодействовать с другими людьми? А знаешь ли ты чем они отличаются и как их контролировать? На лекционной частит тебе расскажут: - Почему возникают стыд и вина? - Какая существует разница между виной и стыдом? - Могут ли стыд и вина использоваться во благо? На практической части ты: - Разберёшься, как трансформировать стыд и вину в ресурсы для личностного роста - Попробуешь в деле эффективные техники и стратегии для управления эмоциями. При покупке 2 билетов действует скидка — 3 000 р вместо 3 600 р. Ведущие: Елизавета и Никита, социальные психологи. У Елизаветы опыт работы с группами — 2 года. Она арт-терапевт и игропрактик. Никита практикует 5,5 лет. Квалификация: клиническая психология, КПТ, сексология.