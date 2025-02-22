Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Психологический проект «Межличка» приглашает на мастер-класс. На мастер-классе участники: - Обсуждают аспекты крепких романтических отношений - Определяют свою формулу успеха романтических отношений - С помощью ролевых игр и других упражнений формируют необходимые навыки коммуникации на практике в группе. Для кого: - для тех, кто хочет улучшить свои навыки общения в романтической сфере - кто хочет построить крепкие отношения, лучше понимать свои потребности и потребности другого в любви Событие актуально как людям уже состоящим в отношениях, так и людям без пары. Квалифицированные психологи проведут встречу в тёплой, дружелюбной атмосфере, где каждый будет услышан. За всеми подробностями о проекте «Межличка» переходи в тг-канал: https://t.me/mezhlichka
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