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Психологический мастер-класс «Путь к счастливым отношениям»

м. Тверская/Пушкинская/Чеховская. Подробный адрес отправляется в личные сообщения после приобретения билета

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Психологический проект «Межличка» приглашает на мастер-класс. На мастер-классе участники: - Обсуждают аспекты крепких романтических отношений - Определяют свою формулу успеха романтических отношений - С помощью ролевых игр и других упражнений формируют необходимые навыки коммуникации на практике в группе. Для кого: - для тех, кто хочет улучшить свои навыки общения в романтической сфере - кто хочет построить крепкие отношения, лучше понимать свои потребности и потребности другого в любви Событие актуально как людям уже состоящим в отношениях, так и людям без пары. Квалифицированные психологи проведут встречу в тёплой, дружелюбной атмосфере, где каждый будет услышан. За всеми подробностями о проекте «Межличка» переходи в тг-канал: https://t.me/mezhlichka

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