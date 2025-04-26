Возраст 18+
Про событие
Психологический проект «Межличка» приглашает на мастер-класс по искусству ведения Small talk для повышения уверенности в социальной жизни. На встрече тебя ждет: - Обсуждение, что такое small talk и какое место он занимает в социальных взаимодействиях, как он может помочь в установлении контактов; - Ролевые игры, которые позволят участникам отработать навыки ведения лёгких бесед с максимальным комфортом и вовлеченностью; - Обмен опытом. Все участники смогут поделиться своими ситуациями из жизни по теме: какие полезные фишки ты уже применяешь для комфортного и полезного ведения беседы и какие трудности ты испытывал при общении с незнакомыми людьми. 2 билета по скидке — 3 300 р вместо 3 600 р. Ведущие: Елизавета и Никита. Оба социальные психологи. 1) Елизавета — арт-терапевт и игропрактик. 2) Никита — клинический психолог, КПТ-терапевт, сексолог. Все подробности о проекте «Межличка» в тг-канале: https://t.me/mezhlichka
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