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Психологический клуб: «Навстречу себе»

Фрунзенская набережная, 50

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Рефлексия через обсуждение фильма «Отец, мать, сестра, брат» (2025г). Поговоришь о семейных ролях и скрытых ожиданиях, о близости и дистанции, о том, как формируются способы быть в отношениях. Обсудишь, какие чувства поднимает фильм, что в нём отзывается личным опытом, и как прошлое продолжает влиять на настоящее. Встреча включает вопросы для размышления и тёплое обсуждение, чтобы глубже понять, что фильм пробуждает в каждом. Пожалуйста, посмотри фильм заранее, так как на встрече его просмотр не предусмотрен.

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