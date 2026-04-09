Рефлексия через обсуждение фильма «Отец, мать, сестра, брат» (2025г). Поговоришь о семейных ролях и скрытых ожиданиях, о близости и дистанции, о том, как формируются способы быть в отношениях. Обсудишь, какие чувства поднимает фильм, что в нём отзывается личным опытом, и как прошлое продолжает влиять на настоящее. Встреча включает вопросы для размышления и тёплое обсуждение, чтобы глубже понять, что фильм пробуждает в каждом. Пожалуйста, посмотри фильм заранее, так как на встрече его просмотр не предусмотрен.