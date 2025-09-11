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  1. Москва
  2. События

Психологическая игра: Территория жизни

м. Маяковская, подробности будут после оплаты

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Трансформационная игра о реализации своего потенциала в удовольствие. Психологический интенсив в формате игры, где глубокие вопросы самореализации проживаются легко и играючи. Через поле, карточки, терапевтические вопросы и упражнения ты исследуешь свой запрос, найдёшь блоки и ресурсы, заметишь паттерны своего поведения и обнаружишь новые пути к желанным переменам. Можно прийти с запросами: — Найти баланс между сферами жизни, решиться на перемены — Принять, что вам можно реализовывать себя — Поверить в себя и свой успех. Вернуть контакт со своей силой — Найти путь роста через свои сильные стороны, не упахиваясь — Преодолеть то, что останавливало от реализации своего призвания Также можешь прийти с другими запросами, которые тебе хочется сейчас проработать. Ведущая: клинический психолог (клиент-центрированный подход), сертифицированный арт-терапевт и ведущая трансформационных игр. На игру можно прийти с друзьями или коллегами, а можно устроить свидание. Ты прекрасно проведёшь время и заберёшь с собой новый опыт, изменения и важные осознания. Игра будет проводиться в формате мини-группы (2-4 человека). Можно подобрать другие даты и время по запросу. Более подробную информацию можно уточнить в ТГ организатора — http://t.me/ltltlara

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