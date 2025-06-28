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Психоаналитический тренинг «Путь к себе»

Мясницкая улица, 22

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 3800₽
Возраст 18+

Про событие

Пусть к себе — это однодневное погружение в исследование своей внутренней правды. Мы живём, подстраиваемся, стремимся «быть правильными» — и теряем из виду главное: а кто я на самом деле? Какой я, что для меня важно, чего я хочу и к чему стремлюсь. Этот тренинг — пространство, где можно замедлиться, услышать себя, задать вопросы, на которые давно не было времени или смелости ответить. Он подойдёт тем, кто: — переживает кризис или растерянность; — чувствует, что «живёт не свою жизнь»; — устал соответствовать чужим ожиданиям; — хочет приблизиться к себе настоящему. Что будет на тренинге: — мягкая, бережная работа в небольшой группе (до 7 человек); — индивидуальные и парные упражнения, направленные на контакт с собой; — работа с внутренним критиком и голосами «надо»; — исследование своей теневой стороны личности; — психоаналитический взгляд на идентичность, будем заглядывать вглубь; — безопасное пространство для рефлексии и обмена. Результаты участия: — ясность в вопросе: кто Я сегодня и чего хочу на самом деле; — больше внутренней опоры и доверия к себе; — понимание, как я привык (или вынужден) себя прятать — и как могу быть собой; — что в моей идентичности мое, а что чужое; — личные инсайты, которые станут опорой для дальнейшего пути. Ведущая: Ангелина Ильинова - психолог, психоаналитический психотерапевт. Группа: до 7 человек Стоимость: - 2200 рублей - 3800 рублей за двоих (можно прийти с другом/подругой) Бонус: сопровождающая неделя поддержки после тренинга в чате

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