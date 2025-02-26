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О фильме: Мэрион Крэйн недовольна романом с разведённым мужчиной, который уделяет ей внимание только наездами. Поэтому девушка крадет на работе крупную сумму и в спешке бежит из города. Мэрион останавливается на ночь в мотеле, которым управляет Норман Бейтс — юноша, страдающий от гнёта своей горячо любимой, но деспотичной матери. Бронь по телефону.
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