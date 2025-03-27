Для тебя выступят опытные комики, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Они расскажут самые свежие и уже проверенные шутки. Ведущий вечера — Саша Каламбет ( Открытый микрофон на ТНТ )