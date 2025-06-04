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Процеcс активации Кундалини

Вершина, Малый Харитоньевский переулок, 9/13с9

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+

Про событие

Телесно-энергетическая практика, направленная на пробуждение и активацию природно-жизненной силы, дремлющей в теле. Энергия, называемая Кундалини, с древности известна как источник внутреннего роста, осознанности, творчества и духовного пробуждения. Через дыхание, спонтанные движения, работу со звуком и вниманием запускается мягкий, но мощный процесс очищения тела и ума, раскрытия чувствительности и соединения с глубинными слоями себя. Ведущая: Ася Шеенсон — клинический психолог МГУ и проводник в мир тела, дыхания и энергии. Более 11 лет она помогает женщинам возвращаться к себе, сочетая научный подход и глубокие эзотерические практики. На её занятиях нет правил — здесь учатся слышать себя, доверять телу и раскрывать силу через дыхание, движение и музыку. Каждая встреча — живая, интуитивная, выстроенная под твой запрос.

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