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Мастер-классы
Про событие
Психологический семинар «PRO.Тело», где ты узнаешь про его восприятие, психосоматику и расстройства личности, связанные с телом. Тебе расскажут: - как менялось отношение к человеческому телу на протяжении истории; - как формируется наше личное отношение к своему телу; - как связаны тело и психика; - что такое психосоматика и чем она опасна; - что такое «телесный панцирь»; - расстройства личности, связанные с восприятием себя: дисморфофобия и дисморфомания; - расстройства пищевого поведения: анорексия, булимия, компульсивное переедание, орторексия; - что такое культура well-being и почему она нужна всем. Автор и ведущая: Михеева Яна, психолог, игропрактик, когнитивно-поведенческий терапевт, автор трансформационных игр. Больше узнать о Яне и её работе можно узнать тут (https://t.me/psycho_club_moscow)
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