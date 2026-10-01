ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Просто фест нескольких групп

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Организаторы решили собрать несколько банд-друзей и сделать такой фест, чтобы кайфануть и согреться всем вместе в холодный и осенний пятничный вечер. ублюдки! сканк! окурки rachki. Трансформатор и печаль

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Волосы
Волосы
до

от 1800₽

Стендап без тормозов
Стендап без тормозов

от 1181₽

Allegro con brio
Allegro con brio

от 1300₽

Rise Battle 2026
Rise Battle 2026

от 2500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Дайте танк (!)
Дайте танк (!)

от 2100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста