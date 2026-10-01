Просто фест нескольких групп
Ольховская ул., 14/1
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Завершение:
от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Организаторы решили собрать несколько банд-друзей и сделать такой фест, чтобы кайфануть и согреться всем вместе в холодный и осенний пятничный вечер. ублюдки! сканк! окурки rachki. Трансформатор и печаль
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