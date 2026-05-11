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Проспект Краузе

Старт у метро Митино

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2200₽
Возраст 6+

Про событие

Живописный маршрут в шаговой доступности от Москвы. От метро Митино немного пройдёшься и попадешь в лес. Здесь проход по лыжной трассе, названной в честь Геннадия Краузе. После зарядишься энергией, приготовишь постный сытный обед на костре. Как полагается, с дымком. На пути будут речки со смешными названиями Синичка и Банька, а также Лисий овраг и большая Черневская поляна. Финишируешь у Успенской церки и отсюда можно уехать на автобусе до станции Красногорская или продолжить путь по небольшому участку Опалиховского лесопарка. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».

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